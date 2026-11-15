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Kadın - Aile Nasır problemini anında yok ediyor: Tek bir tanesi bile yeter, iyi geliyor!
Kadın - Aile

Nasır problemini anında yok ediyor: Tek bir tanesi bile yeter, iyi geliyor!

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Nasır problemini anında yok ediyor: Tek bir tanesi bile yeter, iyi geliyor!

Nasır problemi için çeşitli teknikleri bir araya getirdik. Ev yapımı ve tek bir tanesi bile etki yapıyor. Nasırın gerilemesi 3-4 haftaya kadar sürebiliyor.

Nasır problemini anında yok ediyor

Yürüdükçe ayağınıza batan çoğu zaman yaşam niteliğinizi dahi etkileyecek seviyede rahatsız eden, tüm gününüzü zehreden o nasır illetinden bu usullerle çok ivedi bir biçimde kurtulabilirsiniz. Özellikle yanlış kundura tercihinden ortaya çıkan nasırı yok etmek muhtemel. İşte cerrahi müdahaleye gerek kalmadan nasırdan kurtaran yüzde surat natürel usul…

Beyaz sirke ve soğan sentezi, sertleşen cildin yumuşamasına ve nasırın giderilmesine dayanakçı olur ve tamamiyle natürel bir bileşendir. Beyaz sirke; mantar ve bakterilerin artmasını önler ve cildin pH’ını kumpaslar. Aynı zamanda kötü kokuları gidererek ayak terlemesini olabildiğince azaltır.

SOĞAN

Soğan ise antibakteriyel ve anti inflamatuvar özelliklere sahiptir.

Nasır ve mantar enfeksiyonunu yok eden natürel usul için:

  • 125 ml sirke
  • 1 adet soğan
  • 1 pamuk topu
  • 1 sırça kavanoz
  • Streç film

NASIL HAZIRLANIR?

Beyaz sirkeyi sırça kavanoza doldurun.
Soğanı dilimleyin ve kavanoza yerleştirin.
Bu karışımının ağzını kapatıp 8 saat süresince kuru ve karanlık bir yerde bekletin.

NASIL UYGULANIR?

Beklettiğiniz karışıma pamuk topunu daldırın ve nasırın üstüne uygulayın.
Ardından pamuk nasırın üstündeyken streç film ile ayağınızı sarın.
Ayağınıza çorap giyin ve gece süresince bu biçimde uyuyun.
Ertesi gün ılık su ile ayağınızı yıkayın.
Bu operasyonu 10 gün süresince uygulayın.

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