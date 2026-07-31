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Kadın - Aile Nasır çilesinden 1 günde kurtulun nasıl mı? İşte cevabı.. İstenmeyen nasıra hasar veren 15 dakika ılık su...
Kadın - Aile

Nasır çilesinden 1 günde kurtulun nasıl mı? İşte cevabı.. İstenmeyen nasıra hasar veren 15 dakika ılık su...

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Nasır çilesinden 1 günde kurtulun nasıl mı? İşte cevabı.. İstenmeyen nasıra hasar veren 15 dakika ılık su...

Gün içinde çok fazla ayakta duran, yürüyen kişilerin ayak tabanlarında veya parmak kenarlarında tabaka sertleşmesi meydana gelebilir. Nasır adı verilen bu sertleşmiş tabaka, oldukça can yakıcıdır. Peki bu ağrılı süreçten nasıl kurtulunur? Günlük yaşamın koşuşturması el ve ayaklarda oluşan nasırlar, erken teşhis edilmediğinde kalıcı hasarlara yol açabilir. İstenmeyen ayak nasırına 15 dakikada yapılan ılık yöntem...

Ayakların sürekli olarak ayakkabı içinde kalması, gün içinde uzun süreli ayakta kalmak gibi bazı durumlar birtakım cilt problemlerine neden olabilir. Nasır olarak bilinen deri sertleşmesi ise en yaygın görülen cilt sorunudur. Hayatı çileye dönüştüren nasırdan kurtulmak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

ASPİRİN YÖNTEMİ


Yarım çay bardağından biraz daha az suyun içine 4 adet aspirin atın ve aspirinleri eriyene kadar karıştırın. Macun kıvamına getirdikten sonra nasırlı bölgeye sürün. Üzerini bandaj ile kapatın. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Küçük çaplı nasırlar genelde bir günde yumuşar ve ağrı yok olur. Eğer geçmezse ertesi gün tekrar edin.

ANANAS YÖNTEMİ

Lezzetli bir tropikal meyve olan ananas, nasır tedavisi için oldukça etkilidir. Tedavi yöntemi ise oldukça kolay. Bir dilim ananası kesin ve nasırlı bölgenin üzerine yerleştirin. Ardından sargı beziyle sıkı bir şekilde sarın. Bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda ayağınızdaki ananası çözün ve duru suyla yıkayın.

İNCİR YÖNTEMİ

Olgunlaşmamış incir nasır tedavisinde kullanılan bir diğer doğal yöntemdir. Yeşil incirin suyunu sıkın. Nasırlı bölgeye yoğun bir şekilde incir suyundan sürün. Bir gün boyunca nasırlı bölgeyi yıkamayın.

AYAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Her gün ayaklarınızı 15 dakika ılık suda bekletmeyi ihmal etmeyin.
Nasırlı bölgeyi her banyo sonrası ponza taşı ile törpüleyin.
Sürekli topuklu ayakkabı ya da sürekli terlik giymekten vazgeçin.
Deri sertleşmesini önlemek için ayak kremlerinden faydalanın.
Ayakkabı seçiminde çok sert ya da çok yumuşak taban almayın.

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