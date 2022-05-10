Nasıl olsa durduran yok! İsrail Kudüs'te Müslümanların evlerini yıkmaya devam ediyor!
Döviz kurlarındaki çıkmaz ve artan enflasyonun yanı sıra mazot, benzin ve ilaç kıtlığı da ülkenin başa çıkmaya çalıştığı ekonomik krizin başlıca sorunları haline geldi.
İsrail güçleri Kudüs'ün Silvan mahallesinde bulunan Filistinlilere ait bir evi yıktı.
Bugün sabah saatlerinde bölgeye giden İsrail güçleri, buldozerler kullanarak evi tamamen yerle bir etti.
İsrail, evin gerekli izinler alınmadan yapıldığını iddia etti.
2002 yılında inşa edilen evde 5 aileden 30 kişi yaşıyordu.
Bölgede yaşayan Araplar, İsrail işgal yönetiminden ev inşasına dair izin alamıyor. Bu sebeple Filistinlilerce inşa edilen yapılar genellikle "izinsiz" kabul edilerek keyfi bir şekilde yıkılıyor.
İsrail'in yıkımları bölgede gerilimi tırmandırıyor.
İsrail, 1948'den bu yana Filistinlilere ait 172 bin 900 evi yıktı ve bir milyon 324 bin Filistinliyi de ülkelerinden zorladı.
Topraklarından çıkarılan Filistinlilerin arazileri üzerine de dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen beş milyondan fazla Yahudi yerleştirildi.
Kaynak: Mepa News