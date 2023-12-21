Nasıl esir alındılarsa… Niye susuyorsunuz “dindar düşmanları”nın işbirlikçileri!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, din karşıtı kesimlerin, Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik saldırılarına karşı dindar görünen siyasetçilerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP’lilerin başını çektiği bir grup ateist, bir grup dindar karşıtı çevre, uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı’nı hedef alıyor..

“Önce Ahlak ve Maneviyat” sloganı ile kurulan Milli Görüş’ün, bugünkü temsilcisi olduğunu iddia edenlerin önde gelen partilerinden birisi (Yeniden Refah Partisi de aynı iddiada. Ak Parti de, büyük oranda aynı iddiada) olan Saadet Partisi, küçük küçük siyasi hesaplarla sessizliğini korurken..

Okullarda din eğitiminin içeriğinin doldurulması için sarfedilen gayretlere saldıran dindar karşıtı kesim, her geçen gün daha da pervasızlaşarak, kendileri ile işbirliği yapan muhafazakarlardan da destek alarak, küstahlıklarını genişletiyorlar..

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“Okulda namaz” dediler. Hakaret ettiler.. 2002’de, 2007’de, 2011’de, 2015’te seçmen bunlara tokadı yapıştırdı, akıllanmadılar.

Oysa o tarihlerde okullarda doğru dürüst mescid bile yoktu. Öğretmenler ve öğrenciler, merdiven altlarında namazlarını kılarken bile, “Okulda namaz” denilerek, hedef tahtasına konuluyordu..

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