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Dünya NASA'nın uzay aracı Türkiye saati ile ne zaman iniş yapacak?
Dünya

NASA'nın uzay aracı Türkiye saati ile ne zaman iniş yapacak?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş yapıyor. Türkiye saati ile NASA'nın uzay aracının kaçta ineceği merak ediliyor. Canlı olarak NASA uzay aracını takip edecek olanlar saat kaçta inişin başlayacağını sorguluyor. Peki, NASA'nın uzay aracı Türkiye saati ile ne zaman iniş yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 23:51:00 -
NASA'nın uzay aracı Türkiye saati ile ne zaman iniş yapacak?

NASA Mars canlı yayını ile Perseverance uzay aracının yüzeye inişi canlı olarak izlenebilecek. Mars yüzeyinde canlı yaşamına dair herhangi bir imkanın mümkün olup olmayacağını araştıracak olan NASA, beraberinde bir de uzay helikopteri götürecek. Mars yüzeyinde Jezero olarak adlandırılan kratere inecek olan NASA, bu araştırması esnasında yüksek teknoloji ürünleri kullanacak.

NASA'nın uzay aracı Türkiye saati ile ne zaman iniş yapacak?

Araçtan elde edilen sinyal, atmosfer girişinin bu akşam Türkiye saati ile 23:48'de gerçekleşeceği bekleniyor. Eğer her şey yolunda giderse, robotun inişin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyalin inişten yedi dakika sonra Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor.

Uzay aracının inişi canlı olarak nereden, nasıl izlenir?

NASA Mars canlı yayını Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. 18 Şubat 2021 TSİ 22.15'te başlayacak olan iniş Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily Motion, Theta.TV, ve NASA App üzerinden de görüntülenebilecek.

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