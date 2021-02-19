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Dünya NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı mı?
Dünya

NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı mı?

NASA Mars canlı yayını ile Perseverance uzay aracının yüzeye inişi canlı olarak izlendi. Son dakika NASA uzay aracının Mars'a iniş görüntüleri ve bilgileri ulaştı. Tüm dünyanın takip ettiği NASA uzay aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 00:11:00 - 2021-02-19 00:12:11
NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı mı?

NASA'nın geliştirdiği bir ton ağırlığındaki uzay aracının Mars'a iniş yapışı canlı olarak tüm dünyada seyredildi. NASA Mars'a başarılı olarak iniş yapabildi mi? sorusu son dakika merak kazandı.

NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı mı?

NASA'nın Mars kaşifi “Perseverence" gezegene indi. 480 milyon kilometrelik yolculuk bitti. NASA'nın Mars kaşifi "Perseverence" Kızıl Gezegen'e sorunsuz şekilde indi. Uzay aracı Mars'ta yaşam izi arayacak.

NASA'nın Mars'taki yeni gözü kulağı olacak Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'e iniş yaptı. İsmi 'Azim' ve 'Sebat' anlamına gelen uzay aracı, yeni keşif gezgini ile birlikte 2,5 milyon Türk'ün ismini de Mars'a götürmüş oldu. Kızıl Gezegen’in gizemlerini çözmek ve yaşam belirtisi aramak üzere NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay aracı Perseverance, bugün 23.48’de (TSI) Mars yüzeyine iniş yaptı. Her şey yolunda giderse, robotun inişin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyalin inişten dakikalar sonra Dünya'ya ulaştı.

Mars'tan ilk görüntüler geldi

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