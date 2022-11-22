NASA'nın Orion Kapsülü Ay'a ulaştı! NASA Webb: Nasa'nın çektiği fotoğraflar

NASA'nın 50 yıl önceki Apollo programından bu yana ilk kez bir kapsül Ay'ı ziyaret etti.

Proje, çarşamba günü başlayan 4,1 milyar dolarlık test uçuşunda büyük bir kilometre taşını temsil ediyor.

Mürettebatsız olan ilk test uçuşunda cansız astronot mankenlerin bulunduğu kapsül, Ay’a 130 kilometre kadar yaklaştı.

Kapsülle iletişimin yarım saat kesilmesi sebebiyle, Houston’daki uçuş kontrol ekibi motor ateşlemesinin yolunda gidip gitmediğinden ancak kapsül Ay’ın arkasından çıktığında haberdar oldu.

Önümüzdeki hafta sonu Orion’ın, NASA’nın astronotlar için tasarlanmış bir uzay aracının dünyaya mesafe rekorunu kırması bekleniyor. 1970’de NASA’nın Ay misyonu Apollo dünyadan 400 bin kilometre mesafeye ulaşmıştı.

50 yıl sonra ilk defa Ay yolundan Dünya'nın fotoğrafı

NASA’nın Twitter’da paylaştığı fotoğraflardan birindeki detay göze çarpıyor. Ay’a giden Orion uzay aracının içinden çekilen görüntüde, Artemis'in gelecekteki insanlı Ay görevlerinde astronotlar tarafından giyilecek olan Orion Crew Survival kıyafeti giymiş cansız manken bulunuyor.

Bu arada kapsül, tarihi fotoğrafı çektiğinde Ay’d

an yaklaşık 322 bin kilometre uzaktaydı ancak 22 Kasım’da Orion’un Dünya’nın doğal uydusu Ay’a ulaşması bekleniyor.

Ay yolundaki bir insanlı uzay aracı kapsülünden Dünya'nın manzarasının çekildiği son fotoğraf 1972’deydi. NASA'nın Ay’a yaptığı son Apollo uçuşu Apollo 17’de mürettebat kapsülünden benzer bir Dünya fotoğrafı çekilmişti.