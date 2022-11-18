NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bilim dünyasını şaşkına uğrattı! Görüntüde: En eski iki galaksi keşfediildi

NASA, hem gezegenimiz hem de gezegenimizin dışındaki sırları çözmek için dev yatırımla James Webb Teloskobu'nu geliştirdi. CSA ve NASA ortaklığında geliştirilen ve üst düzey teknolojilerle donatılan teleskop, kaydettiği görüntülerle her geçen gün yeni bir şeyler keşfediyor.

Oldukça pahalı ve gelişmiş teknolojilere sahip James WebbUzay Teleskobu, keşiflerine ve gözlemlerine yenilerini ekliyor. Geçtiğimiz günlerde teleskop, kum saatine benzeyen kozmik bulutları görüntülemişti.Çekilen etkileyici fotoğraf, yeni oluşan bir yıldızdan fırlatılan turuncu ve mavi tozlardan oluşan ‘kum saati’ benzeri protostarları gözler önüne serdi. Şimdi ise NASA'nın dev teleskobundan yeni görüntüler geldi.

YENİ GALAKSİLER GÖRÜNTÜLENDİ

James Webb, evrenin oluşumundan yaklaşık 350 milyon ve 450 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen en eski galaksilerden ikisini gözlemledi. GLASS-z12 olarak adlandırılan bir galaksinin ve büyük patlamadan yaklaşık 450 milyon yıl sonra oluşan başka bir galaksinin görüntüleri bilim dünyasında sevinçle karşılandı.

Nasa'nın çektiği fotoğraflar bir tanesi

Keşif, gökbilimcilere evrenin ilk dönemlerindeki galaksi ve yıldız oluşumuna ilişkin yeni bilgiler sağlayabilir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden araştırma görevlisi astronom Rohan Naidu yaptığı açıklamada, "Webb'in ilk verilerini yayınlamasından sadece birkaç gün sonra, herkesin gördüğü en uzak yıldız ışığını bulduğumuza şaşırdık" dedi.

Diğer yandan bilim insanları, görüntülenen yıldız sistemlerinin uzayın karanlığında soluk turuncu lekeler olarak göründüğünü ve artık sadece JWST'nin kızılötesi kamerasıyla zamanda geriye bakma yeteneği sayesinde görülebildiğini söylüyor.

En eski galaksilerden ikisinin keşfi bilim dünyasında büyük yankı uyandırırken, gökbilimciler gelişmeyi ‘şaşırtıcı’ olarak tanımladı. Daha önce gözlemlenen en eski galaksi büyük patlamadan 400 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen GN-z11'di ve 2016 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından tespit edilmişti.

Ay’a gidecek astronot sayısı artıyor: NASA ortağını seçti!

NASA, Artemis kapsamında Ay'a insan göndermek istiyor. Astronotları taşıyacak ikinci gemi Starship oldu.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis uzay programı ile uzun süre sonra yeniden Ay’a insanlı uçuşu yapmayı hedefliyor. Kurum, görev planı kapsamında ilk üç hedefini belirledi. Görevin illk adımı olan Artemis 1, iki gün önce başarıyla fırlatılmıştı.

NASA, ikinci astronot grubunu Ay’a taşımak için Starship roketini seçti

Artemis’in ilk adımı, birçok kez ertelemeye maruz kalmıştı. Arka arkaya iptallerin ardından Artemis 1 görevi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki fırlatma ile gerçekleştirildi. Orion uzay aracı, 3 aşamadan oluşacak Artemis görevlerini üstleniyor. Ancak NASA, SpaceX’in programdaki görevini arttırıyor.

NASA, ikinci astronot grubunu Ay’a göndermek için SpaceX’e ait olan Starship’i seçti. Uzay ajansı, Artemis 3 için de Elon Musk’ın uzay şirketini tercih etmişti. Öyle ki Artemis 3, programın Ay’a ayak basma evresini kapsıyor. Son anlaşma ise Artemis 3 evresindeki ikinci yolcu gemisi üzerine yapıldı

SpaceX’in NASA ile sözleşmesi 2,9 milyar dolar değerindeydi. Ancak son anlaşma ile bu değer artış gösteriyor. NASA, ikinci astronot grubunu Ay’a taşımak için bütçeye 1,15 milyar dolarlık ekleme yaptı. Starship aya iniş aracının 2025 yılında ilk kez Ay’a astronot götürmesi bekleniyor.

Artemis 1, diğer adımlar için öncü niteliği taşıyor. Bu ilk adım, Artemis 2 programı ile Ay’ın yörüngesine mürettebatlı bir uçuş öncesi roketleri ve sistemleri test etmek için öncü niteliğinde. İkinci program da başarılı geçerse NASA, Artemis 3 ile Ay yüzeyine mürettebatlı bir iniş yapacak. Bu seferleri 2028 kadar tamamlamak isteyen NASA, Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmak istiyor. Devam eden süreçte bu kez Mars‘a ilk insanlı yolculuğu yapmak için kolları sıvayacak.