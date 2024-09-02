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Teknoloji NASA'nın güneş yelkenleri uzayda açıldı
Teknoloji

NASA'nın güneş yelkenleri uzayda açıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 23:44:00 -
NASA'nın güneş yelkenleri uzayda açıldı

Uzaya fırlatılmasından dört aydan fazla bir süre sonra NASA’nın güneş yelkeni başarıya ulaştı.

NASA'nın Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) 23 Nisan'da Rocket Lab'in Electron roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Yaklaşık mikrodalga fırın boyutundaki uydu, Dünya yüzeyinin yaklaşık 966 kilometre üzerinde yer alan Güneş'e senkronize yörüngede dönüyordu. NASA, bu aracın yelkenlerini açmakta zorlanıyor ve sorunlar yaşıyordu. Ancak kısa bir süre önce NASA, güneş yelkenlerini başarıyla açtığını açıkladı.

Uzayda yelkenler açıldı

NASA, yelkenlerini açan ACS3 görevini önümüzdeki birkaç hafta boyunca teste tabi tutacak. Henüz araçtan bir görüntü gelmedi ancak 4 Eylül tarihinde uydunun üzerinde bulunan dört kameradan ilk görüntülerin gelmesi bekleniyor. Bilim insanları şimdi aracın manevra kabiliyetlerini gözlemleyecek. Buradan elde edilecek değerli bilgiler gelecekteki görevlere büyük katkıda bulunacak.

Güneş yelkeni fikri bir süredir bilim dünyasında olsa da bu, ilk kez uzayda test ediliyor. Gemiler gezegenimizin denizlerinde binlerce yıldır birincil itici güç olarak rüzgarla çalışan yelkenleri kullanarak yol aldılar. Güneş yelkenleri de uzayda itkiyi oluşturmak için yine bir nevi rüzgarı kullanacak. Elbette buradaki rüzgar, Güneş rüzgarından başkası değil. Güneş’ten gelen fotonların yelkene çarpıp basınç oluşturmasıyla tahrik oluşturuluyor.

Bu da herhangi bir yakıt olmadan uzay aracının hareket etmesini sağlayacak. NASA'ya göre, Güneş ışığının yelken üzerindeki kuvveti, avucunuzda duran bir ataşın ağırlığına eşdeğer. Ancak bunun sürekli olması özellikle Güneş Sistemi içindeki yolculuklarda büyük potansiyele sahip.

ACS3 görevindeki uzay aracı, yelkenini açmak için esnek polimer ve karbon fiber kompozit bomlar kullanıyor. Yelken açıldıktan sonra yaklaşık 80 metrekarelik bir alana ulaşılıyor.

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