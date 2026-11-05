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Teknoloji NASA’nın 22 yıllık Swift Gözlemevi atmosfere girdi
Teknoloji

NASA’nın 22 yıllık Swift Gözlemevi atmosfere girdi

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NASA’nın 22 yıllık Swift Gözlemevi atmosfere girdi

NASA’nın yaklaşık 1,5 tonluk Swift Gözlemevi, yörüngesini yükseltmek için gönderilen uzay aracının görevini tamamlayamamasının ardından Dünya atmosferine girdi. Endonezya yakınlarında gerçekleşen kontrolsüz dönüşte, gözlemevinin ne kadarının yanarak yok olduğu henüz açıklanmadı.

NASA’nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi’ni yörüngede tutmak için planlanan kurtarma girişimi sonuçsuz kaldı. Göreve başlamasının üzerinden 22 yıl geçen uzay aracının, Sumatra’nın kuzeyinde atmosfere yeniden girdiği bildirildi.

ABD Uzay Kuvvetleri, son birkaç yıldır etkili olan yoğun güneş aktivitesi nedeniyle yörüngesi alçalan Swift’in Endonezya yakınlarında atmosfere giriş yaptığını doğruladı. Uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell da kurumun verilerine dayanarak dönüşün Sumatra’nın kuzeyinde gerçekleştiğini aktardı.

Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift'in Sumatra'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden girdiğini kaydetti.

Yaklaşık 1,5 tonluk uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı.

NASA yetkilileri, Swift'in büyük bir kısmının düşerken yanıp yok olacağını önceden tahmin etti ve kalan parçalardan herhangi birinin hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

Yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkan savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracının Swift'i yakalayıp yörüngesinde yükseltmesi planlanmıştı.

Ancak Link, itiş sisteminde ve yönünü koruyan reaksiyon tekerleklerinde sorunlar yaşaması sebebiyle bu görevi başaramamıştı.

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