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Dünya NASA'dan ufo itirafı: Radarlara yakalandılar ama...
Dünya

NASA'dan ufo itirafı: Radarlara yakalandılar ama...

NASA Başkanı Bill Nelson, UFO tartışmalarını alevlendirecek yeni açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:11:00 -
NASA'dan ufo itirafı: Radarlara yakalandılar ama...

Son dönemde sızan görüntüler ve raporlar ile gündemden düşmeyen UFO tartışmaları NASA Başkanı Bill Nelson'ın sözleri ile yeniden alevlendi. Nelson'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor.

Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğü belirti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız.'

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

Nelson, 'Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim' ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve 'Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz' demişti.

Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti.

Obama programda şu ifadeleri kullanmıştı;

'İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz.'

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Yorumlar

Eğitimci

Her zaman derim ya, "inanmayın söylenenlere, ABD şişme bir balondan başka bir şey değil" diye. Yaptıkları açıklamalar çok af edersiniz ıvır zıvır. Yani insanları böyle basit, cahil, aşağılık görmeleri hiç hoş değil. Gökyüzünde nesnelermiş de onların görüntüleriymiş de tam olarak ne olduklarını bilmiyorlarmış da da da... Bakın bu işlerden biraz da olsa anlarım. Bu laflar gerçekten boş laflar. Bir kişi ben ufo gördüm diyemiyor, demiyor. Yani en azından net bir tek görüntü yok. Laf çok. Ufo çok. Ya hu bir tek kare kazaran kayda takılmaz mı?!?!?!?! Yok. İşte en son görüntü ABD pilotlarının uçak radar görüntüleri var o da küçücük sinek kadar mı desem pire kadar mı desem o da ne olduğu hiç belli değil. Bırakın bu işleri üçüncü dünya savaşına hazırlanın. Demesi benden.
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