NASA’dan tarihi adım: Artemis II için fırlatma tarihi verildi

NASA, insanları yeniden Ay yolculuğuna çıkaracak tarihi Artemis II görevi için en erken fırlatma tarihini 6 Mart Cuma olarak belirledi. Görev, yaklaşık yarım yüzyıl sonra ilk kez astronotları Ay çevresine taşıyacak insanlı uçuş olması açısından büyük önem taşıyor.

Ajans yetkilileri, 20 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında hedef tarihi açıkladı. Açıklama, Space Launch System (SLS) roketinin yakıtla doldurulduğu ve fırlatma geri sayımının büyük bölümünün simüle edildiği kritik “wet dress rehearsal” testinin başarıyla tamamlanmasının ardından geldi.

Belirlenen tarih henüz kesinleşmiş değil. Devam eden teknik değerlendirmeler ve incelemelerin sonuçları fırlatma planını etkileyebilir. Buna rağmen dört kişilik mürettebat, planlanan takvim doğrultusunda 20 Şubat Cuma günü Houston’da iki haftalık karantina sürecine yeniden giriyor.

NASA’nın Moon to Mars program yöneticisi Lori Glaze, süreçte hâlâ önemli çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu çalışmalar arasında test sonrası analizler, fırlatma rampasında yapılacak teknik işlemler ve birkaç gün sürecek uçuşa hazırlık incelemesi yer alıyor.

YAKIT DOLUMU TESTİNDE SIZINTI SORUNU GİDERİLDİ

Son gerçekleştirilen “wet dress rehearsal”, SLS roketine yakıt yükleme denemesinin ikinci aşamasıydı. İlk test 2 Şubat’ta yapılmış ancak hidrojen sızıntıları ve çeşitli teknik sorunlar nedeniyle geri sayımın bitmesine yaklaşık beş dakika kala iptal edilmişti.

Perşembe günü yapılan ikinci testte ekip, terminal geri sayım sürecini iki kez başarıyla tamamladı. Yakıt dolum sistemindeki bağlantı noktalarına yeni sızdırmazlık elemanları yerleştirilerek hidrojen sızıntıları kontrol altına alındı ve yakıt seviyeleri güvenli sınırlar içinde tutuldu.

Test sırasında kısa süreli bir iletişim kesintisi yaşandı. Fırlatma Kontrol Merkezi, sahadaki ekiple bağlantısını kaybetti ancak yedek iletişim sistemine geçilerek yakıt dolumu sürdürüldü. Daha sonra normal iletişim yeniden sağlandı.

Yetkililere göre roket planlanan zaman çizelgesine uygun şekilde tamamen yakıtla dolduruldu ve fırlatma geri sayım prosedürü başarıyla simüle edildi.

İNSANLI AY UÇUŞLARINDA YENİ DÖNEM

Artemis II görevi kapsamında dört astronotun yaklaşık 10 gün sürecek Ay çevresi yolculuğu gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu görev, NASA’nın 50 yılı aşkın süredir ilk kez insanlı Ay uçuşu yapması anlamına geliyor. Ayrıca bir kadın ve bir siyah astronotun Ay görev ekibinde yer alacağı ilk uçuş olacak.

Görev ekibinde NASA astronotları Komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover ve görev uzmanı Christina Koch bulunuyor. Dördüncü ekip üyesi ise Canadian Space Agency astronotu ve görev uzmanı Jeremy Hansen.

Yaklaşık 98 metre yüksekliğindeki roket, Orion mürettebat kapsülünü Space Launch System ana aşamasının üzerinde taşıyor. Kalkış anında 8,8 milyon pound itiş gücü üreten sistem, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü roketlerden biri olarak gösteriliyor.

SONRAKİ HEDEF: AY’A İNİŞ VE MARS YOLCULUĞU

Görev planlandığı gibi gerçekleşir, mürettebat Ay çevresinde tur atıp güvenli şekilde Dünya’ya dönerse, elde edilen veriler bir sonraki insanlı Ay iniş görevine hazırlık için kullanılacak.

Bu süreç, 2028’de astronotların Ay yüzeyine indirilmesini hedefleyen Artemis III görevinin önünü açacak. NASA, Artemis programı kapsamında Ay’da uzun süreli insan varlığı kurmayı ve burayı gelecekteki Mars görevleri için bir sıçrama noktası olarak kullanmayı amaçlıyor.