İTÜ raporu yayımlandı: İstanbul’da hava kalitesi haritası

İstanbul'da hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı. Kentteki 24 istasyondan alınan verilere göre havası en temiz ve en kirli ilçelerde belli oldu. Hazırlanan rapora göre Kağıthane 'havası en kirli' ilçe olurken, hava kirliliğinin en az ölçüldüğü ilçe ise Sultangazi 1 istasyonu oldu.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı. Kentteki 24 istasyonda havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi. Alınan verilere göre, İstanbul'da hava kirliliği ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı.

EN KİRLİ İLÇE VE EN TEMİZ İLÇE BELLİ OLDU

Ocak 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 44 mikrogramla "Tuzla" ve 39,8 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonu'nda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda 15 mikrogram olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ HANGİ İLÇELERDE ARTTI?

Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azaldı, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi. Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 83'le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 53'le "Kadıköy" ve yüzde 52'yle "Bağcılar" istasyonları takip etti. Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35'le "Yenibosna" ve yüzde 25'le "Arnavutköy" olarak kayıtlara geçti.