Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...
Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör devam eden Alex de Souza, yeni takımına imzayı attı.
Son olarak Brezilya 2. Lig takımlarından Operário-PR takımını çalıştıran Alex, 18 Ocak'ta takımı ile yolları ayrılmıştı.
48 yaşındaki teknik adam bir kez daha Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club SAF takımıyla anlaştı.
Yapılan açıklama şu şekilde: Alex de Souza, Athletic Club'un Yeni Teknik Direktörü Athletic Club, 48 yaşındaki Alex de Souza'yı profesyonel takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirdiğini duyurdu.
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Alex, kariyerine yeni bir sayfa açıyor. Yeni teknik direktör, takımı 2026 Copa do Brasil'inin yanı sıra Brezilya Serie B şampiyonası için yönlendirecek.
