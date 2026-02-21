  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...

Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör devam eden Alex de Souza, yeni takımına imzayı attı.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...

Son olarak Brezilya 2. Lig takımlarından Operário-PR takımını çalıştıran Alex, 18 Ocak'ta takımı ile yolları ayrılmıştı.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...

48 yaşındaki teknik adam bir kez daha Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club SAF takımıyla anlaştı.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...

Yapılan açıklama şu şekilde: Alex de Souza, Athletic Club'un Yeni Teknik Direktörü Athletic Club, 48 yaşındaki Alex de Souza'yı profesyonel takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirdiğini duyurdu.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin efsane 10 numarası Alex de Souza imzayı attı: Dikkat çeken çıkışı yaptı...

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Alex, kariyerine yeni bir sayfa açıyor. Yeni teknik direktör, takımı 2026 Copa do Brasil'inin yanı sıra Brezilya Serie B şampiyonası için yönlendirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
