Sağlık
Böyle uyuyanlar dikkat! Tehlikede olabilirsiniz: Araştırma sonuçları yayımlandı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böyle uyuyanlar dikkat! Tehlikede olabilirsiniz: Araştırma sonuçları yayımlandı...

Pennsylvania Üniversitesi araştırmacılarının çalışması, pembe gürültünün REM ve derin uyku süresini kısaltabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar özellikle çocuklar için temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Uykuya dalmak için açılan yağmur ya da su sesi gerçekten işe yarıyor mu? Son yıllarda milyonlarca kişinin tercih ettiği pembe gürültüye dair yeni bir araştırma, bu alışkanlığın sanıldığı kadar zararsız olmayabileceğini gösterdi. Laboratuvar ortamında yürütülen çalışmada bakın neler ortaya çıktı? İşte detaylar...

Yağmur, şelale ya da hafif rüzgar sesi gibi "yumuşak" arka plan seslerinin uykuya dalmayı kolaylaştırdığına dair yaygın bir inanış var. Ancak yeni bulgular, özellikle pembe gürültünün her zaman faydalı olmayabileceğini gösteriyor.

Farklı Ses Senaryoları Denendi İlk gece ortama alışma süreci olarak planlandı. Sonraki gecelerde ise şu koşullar uygulandı: Tam sessizlik Çevresel gürültüler (uçak, araç sesi, bebek ağlaması gibi)

Sadece pembe gürültü (50 desibel) Çevresel gürültü + pembe gürültü Çevresel gürültü + kulak tıkacı

Her sabah katılımcıların öznel değerlendirmeleri alındı; ayrıca bilişsel ve kardiyovasküler ölçümler yapıldı.

Çevresel gürültüye maruz kalınan gecelerde, "N3" olarak adlandırılan derin uyku evresinin ortalama 23 dakika kısaldığı görüldü. Derin uyku, fiziksel yenilenme ve bağışıklık sistemi açısından kritik önem taşıyor.

Sadece pembe gürültü dinlenen gecelerde ise REM süresinde ortalama 19 dakikalık bir düşüş kaydedildi. REM uykusu; hafıza pekiştirme, öğrenme ve duygusal denge açısından önemli bir evre olarak biliniyor.

En dikkat çekici sonuç, çevresel gürültü ile pembe gürültünün birlikte verildiği gecelerde ortaya çıktı. Bu kombinasyonda hem REM hem de derin uyku daha fazla kısaldı. Ayrıca katılımcıların gece boyunca daha uzun süre uyanık kaldığı saptandı. Bu etki, tek başına pembe gürültüde ya da yalnızca çevresel gürültüde aynı düzeyde görülmedi.

Araştırmada en olumlu tablo kulak tıkacı kullanılan gecelerde ortaya çıktı. Fiziksel bir bariyer sayesinde uyku evrelerindeki kayıplar belirgin şekilde azaldı. Bu bulgu, dış sesleri bastırmak için sürekli arka plan sesi açmak yerine, mümkünse ortamı fiziksel olarak izole etmenin daha etkili olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar özellikle bebekler ve küçük çocuklar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Çocuklar yetişkinlere göre daha fazla REM uykusu geçiriyor. Beyin gelişimi ve duygusal düzenleme ile bağlantılı olan bu evrenin azalması, uzun vadede istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle "rahat uyusun" düşüncesiyle odada sürekli beyaz ya da pembe gürültü çalıştırmadan önce iki kez düşünmek gerekiyor.

