Böyle uyuyanlar dikkat! Tehlikede olabilirsiniz: Araştırma sonuçları yayımlandı...

En dikkat çekici sonuç, çevresel gürültü ile pembe gürültünün birlikte verildiği gecelerde ortaya çıktı. Bu kombinasyonda hem REM hem de derin uyku daha fazla kısaldı. Ayrıca katılımcıların gece boyunca daha uzun süre uyanık kaldığı saptandı. Bu etki, tek başına pembe gürültüde ya da yalnızca çevresel gürültüde aynı düzeyde görülmedi.