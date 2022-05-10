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Dünya NASA'dan şaşırtan deprem açıklaması! Şimdiye kadar kaydedilen en büyük...
Dünya

NASA'dan şaşırtan deprem açıklaması! Şimdiye kadar kaydedilen en büyük...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 13:47:00 -
NASA'dan şaşırtan deprem açıklaması! Şimdiye kadar kaydedilen en büyük...

 

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi. Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor. InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.

 

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