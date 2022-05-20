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Teknoloji NASA'dan ilginç açıklama: Tuhaf şeyler oluyor
Teknoloji

NASA'dan ilginç açıklama: Tuhaf şeyler oluyor

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu‘ndan toplanan yeni bilgiler ışığında bilim adamları, evrenimizde 'tuhaf şeyler' gerçekleştiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:09:00 -
NASA'dan ilginç açıklama: Tuhaf şeyler oluyor

NASA tarafından yapılan bir basın açıklamasında, teleskoptan alınan verilerde bir tuhaflık durumu olduğu belirtildi. Araştırmacılar, evrenin genişleme hızını ölçmelerinde kullandıkları teleskopun verilerinde bir uyuşmazlık tespit etti.

Bilim adamları, Büyük Patlama‘da gerçekleşen gözlem detaylarını yeni veriler ile karşılaştırıldığında, “yerel evrende” meydana gelen genişleme hızında bir “tutarsızlık” keşfettiler.

NASA, bu veri içerik farkının “farklı bir genişleme değeri” olarak öngördüğünü açıkladı. NASA, Hubble Uzay Teleskobu'na gelen verilerin 'bildiğimiz fizik kurallarından daha farklı ve tuhaf bir şey' olduğunu söyledi.

Gökbilimciler şu anda bu keşif için bir açıklama sunamasalar da NASA, bu tür cevaplanmamış soruların üzerinde çalışmanın her zaman daha ilgi çekici olduğunu belirtti.

 

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Yorumlar

All seeing eye

fotoğrafı kim çekti abi. :=)
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