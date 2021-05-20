  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika'da vaka sayısı korkutuyor!
Bakan duyurdu! Türkiye'den müthiş başarı
Aselsan dev sözleşmeye imza attı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Teknoloji NASA'dan elektrikli uçak hamlesi!
Teknoloji

NASA'dan elektrikli uçak hamlesi!

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, gelecek yıl Kaliforniya'daki araştırma sahasında elektrikli uçak çalışmalarını artıracak.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 12:09:00 -
NASA'dan elektrikli uçak hamlesi!

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.

Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

Elektrikli uçaklar konusunda birçok şirket şimdiden çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA).

Çalışmalara hız veriyor

NASA, gelecek yıl Kaliforniya'daki Mojave çölünde, yeni nesil elektrikli uçaklarla ilgili çalışmalarda aşama kaydetmeyi planlıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrikle çalışan bir uçak üretmek için çalışan NASA, son zamanlarda çalışmalara hız vermiş durumda.

Hava araçlarının jet yakıtından ziyade bataryalarla çalışmasını sağlamak için şirketlerle iş birliği yapan NASA, elektrikli uçuşların gelecek 15 yıl içerisinde aşamalı gerçekleştirilmesini hedefliyor.

NASA'nın Glenn Araştırma Merkezi'nde görevli Jim Heidmann, "Endüstri, elektrikli uçak fikriyle alay ediyordu, ancak artık durum böyle değil, çok ilgililer." diye konuştu.

En büyük sorun ağırlık

Şu an için bir Boeing 737 tipi uçağın elektrik kaynağıyla uçabilmesi için kendi büyüklüğünde bir bataryaya sahip olması gerekiyor.

Bunun mümkün olmadığını söyleyen Heidmann, ağırlık faktörünün uçaklar için arabalarınkinden daha önemli olduğunu söylüyor.

Joe Biden'ın, ABD'nin küresel ısınma kapsamındaki gezegene salınan emisyonlarını net sıfıra düşürme arayışıyla teşvik edilen NASA, X-57Maxwell olarak bilinen küçük elektrikli uçak üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak oper..
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarında..
Dünyaca ünlü dergi övgüler yağdırdı! F-35 programından çıktıktan sonra…
Dünya

Dünyaca ünlü dergi övgüler yağdırdı! F-35 programından çıktıktan sonra…

Dünya üzerinde sayılı uçak gemileri arasına girecek olan Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak gemisi TCG Anadolu, dünyaya damga vurdu. SİHA p..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay