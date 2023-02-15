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Ekonomi NASA açıklama yaptı: Deprem sonrası FINDER teknolojisi Türkiye'de deprem bölgesinde kullanıldı
Ekonomi

NASA açıklama yaptı: Deprem sonrası FINDER teknolojisi Türkiye'de deprem bölgesinde kullanıldı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları tespit etmesine yarayan FINDER teknolojisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldı. Açıkladılar..

Yeniakit Publisher
2023-02-15 18:53:00 - 2023-02-15 19:00:46
NASA açıklama yaptı: Deprem sonrası FINDER teknolojisi Türkiye'de deprem bölgesinde kullanıldı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından NASA'nın yan ürünü FINDER teknolojisinin Türkiye'de de kullanıldığı açıkladı. Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerde ilk yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kişileri tespit etmesi için kullanılan FINDER cihazları, Florida'daki SpecOps şirketi tarafından Türkiye'ye gönderildi.

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