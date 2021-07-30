NASA, Türkiye'deki orman yangınlarını görüntüledi

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor.

Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

Tüm Akdeniz'e yayıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), paylaştığı fotoğraflara göre Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor. 7 ilde birçok farklı noktada ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Özel ekip kuruldu

Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Avrupa'da da orman yangınları yaşanıyor

Öte yandan İtalya, ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesi de Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ettiği gözlendi.

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında dün akşam başlayan yangın, şu ana kadar orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar araziye zarar verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına, güvenlik güçleri, itfaiye, orman, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olmak üzere 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını açıkladı.

Sibirya'da orman yangınları sürüyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan'da geçtiğimiz haftalarda başlayan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 2 bin kişi, 300'e yakın yangın söndürme aracı, yangın söndürme uçakları ve Mİ-8 tipi yangın söndürme helikopterleri görev yapıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangınların başladığı günden bu yana alevlere hem havadan hem de karadan müdahalenin devam ettiği duyuruldu. Şu ana kadar 126 farklı noktadaki yangınlarda toplam 1.3 milyon hektarlık alanın küle döndüğü, 48 noktada toplam 500 bin hektarlık alanda alevlerin söndürülebildiği kaydedildi.

Kaliforniya tarihindeki en büyük 13. yangın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de tarihinin en büyük 13. yangını günlerdir devam ediyor. Dixie Fire'dan çıkan duman, Çarşamba günü güneye doğru yol alarak Vadideki birçok bölgeyi etkisi altına aldı. İtfaiye yetkilileri Plumas ve Butte bölgelerinde yaklaşık 772 kilometrekare alanın zarar gördüğünü açıklarken, orman yangınları nedeniyle 4 ilçede acil durum ilan edildi.