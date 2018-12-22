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NASA tarafından yayınlandı! Dünya'ya yaklaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı, Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen Holiday Asteroidi'ni radarla görüntüledi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:49
NASA tarafından yayınlandı! Dünya'ya yaklaşıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün Dünya'ya yakın geçiş yapması beklenen Holiday Asteroidi'ni radarla görüntüledi.

NASA, Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidi'ni kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı.

Patatese benziyor

15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor.

'Yakın geçiş' yapacak

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi bugün Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak.

400 yıl sonra bir ilk

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak.

Bir sonraki 2070'te

Holiday Asteroidi'nin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:49
  1. NASA
  2. Holiday Asteroidi

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan44 dk önce
    .... 400 yıldan bu yana en yakın gecişi olduğunu kim nerden hangi bilgiye dayanaraksöyleyebiliyor

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