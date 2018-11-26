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NASA robotu Mars'a indi! İlk fotoğraf

6 aydır saatte 19 bin km hızla ilerleyen NASA robotu Insight, sorunsuz Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:55
NASA robotu Mars'a indi! İlk fotoğraf

Mars keşif aracı InSight, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırladı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yaptı.

InSight'tan gelen ilk görüntü


Tarihi inişin gerçekleştiği o an

InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

İşte NASA'dan paylaşılan görüntü:

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:55
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