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Teknoloji NASA IO'daki lav göllerini fotoğrafladı
Teknoloji

NASA IO'daki lav göllerini fotoğrafladı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 03:32:00 -
NASA IO'daki lav göllerini fotoğrafladı

NASA'nın Juno aracı, güneş sistemi'ndeki en volkanik gezegen olarak bilinen Jüpiter'in uydusu IO'daki lav göllerini görüntüledi.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni ve uydularını yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor. NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'in uydusu IO'da kızılötesi görüntülenme teknikleriyle lav göllerini görüntüledi.

Araştırmacılardan Alessandro Mura, bu çalışma sayesinde IO'daki volkanik faaliyetlerin nasıl gerçekleştiğini anlama şansı bulduklarını ve magma hareketlerini görebildiklerini söyledi. Araştırmacıların IO üzerinde, özellikle Juno'nun kızılötesi görüntüleri söz konusu olduğunda hala üzerinde çalışacakları çok şey olduğu düşünülüyor.

San Antonio'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nde Juno'nun baş araştırmacısı olan Scott Bolton, Aralık 2023 ve Şubat 2024'te Io'nun yakın uçuşlarından elde edilen JIRAM sonuçlarını incelemeye yeni başladıklarını söyledi.

NASA'ya göre Juno misyonu, gaz devinin yer çekimsel ve manyetik alanlarını, dev manyetosferini, yoğun aurorasını araştırmayı ve Jüpiter'in renkli atmosferini oluşturan dönen bulutları incelemeyi, böylelikle Jüpiter'in nasıl oluşup evrildiğini öğrenmeyi amaçlıyor.
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