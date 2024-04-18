NASA helikopteri kaza yaptı!

NASA'nın başka bir gezegende uçak ilk aracı Ingenuity Mars Helikopter, kazaya karıştı. Kaza sonrasında uzayda keşif görevini yarıda kesti. Helikopter Mars'ta sabit olarak kalacak, çevreyi fotoğraflamak ve sıcaklığı ölçmek amacıyla kullanılacak.

NASA, Ingenuity Mars Helikopteri ile geçtiğimiz günlerde son bağlantısını kurdu. Dünya'daki araştırmalara yardım eden Ingenuity Mars, mühendislere son veri aktarımını gerçekleştirip Mars'ta kazaya karıştı.

NASA bu helikopter ile bin Mars günü, toplam 72 uçuş ile gezegen keşfinde bulundu.

Jet Propulsion Laboratuvarı mühendisi ve Ingenutiy'nin proje yöneticisi olan Teddy Tzanetos, kaza yapan helikopter hakkında açıklamarda bulundu.

Tzanetos, ''Küçük bir grup insana, uzayın sınırlarındaki aşılmaz gibi görünen zorlukların üstesinden gelme konusunda ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz, Ingenuity" ifadelerini kullandı.

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INGENUTIY SINIRLARINI AŞTI

Ingenutiy'nin sadece bir ay dayanması ve uzayda bir kaç görevi yerine getirmesi gerekiyordu. Helikopterin dayanma gücünün maksimum bir ay olduğunu söyleyen mühendisleri şaşırttı. Beklentilerin çok üzerinde performans gösterdi.

Mars gezgini Perseverance ile birlikte çalışan, bir yandan da keşif çalışması yapmak için uçuş yeteneğini test etmekle görevlendirilmişti.

Ocak ayında düşmesi sebebiyle rotor kanatlarından birini kırması sebebiyle görevini yarıda kesmek zorunda kaldı.