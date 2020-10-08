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Teknoloji NASA görüntüleri paylaştı: Mars'ta keşfedildi
Teknoloji

NASA görüntüleri paylaştı: Mars'ta keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), yapay zeka ile keşfedilen ilk Mars kraterinin görüntülerini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 05:30:00 -
NASA görüntüleri paylaştı: Mars'ta keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yapay zeka ile keşfedilen ilk Mars kraterinin görüntülerini paylaştı.

NASA'nın Kaliforniya'da bulunan Jet İtki Laboratuvarı bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kızıl gezegen Mars'ta yapay zeka kullanarak sadece 5 saniye içerisinde bir krater keşfetti.

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, keşfedilen ilk Mars kraterlerinin 2010 ile 2012 yılları arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğunu söyledi.

Ayrıca araştırmacılar, kraterleri daha yakından inceleyebilmek adına 'Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi' olarak isimlendirilen bir yöntemle çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

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