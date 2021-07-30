NASA duyurdu! Rus modülü ateşlendi

NASA, 11 yıl aradan sonra Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ISS’e dün gönderilen laboratuvar amaçlı modülü Nauka’nın kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini açıkladı. Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston’da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS’in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun ‘dengeli’ olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS’de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.

NASA, olaydan sonra Boeing ‘Starliner’ adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.