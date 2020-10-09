NASA duyurdu: Kritik testi başarıyla tamamladı
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu'nun kritik testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), çeşitli testlere sokulan James Webb Uzay Teleskobu'na ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Duyuruda, James Webb Uzay Teleskobu'nun kritik testi başarıyla tamamladığı bildirildi.
NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun, fırlatılırken meydana gelebilecek etkilere karşı dayanıklılığı test edildi. Proje direktörü Bill Ochs, testin başarıyla sonuçlandığını söyledi.
Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu'nun 2021 yılında fırlatılması bekleniyor.