NASA duyurdu: Ekim ayı boyunca dünyadan görülebilecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), kızıl gezegen Mars'ın Ekim ayı boyunca dünyaya yakın bir konuma geleceğini duyurdu. Açıklamalara göre Mars, her gece yarısı gökyüzünde en yüksek konuma yükselecek ve Ekim ayı boyunca her gece görünür olacak.

15 yılda bir rastlanan bu olayda, Mars'ın dolunayla karıştırılabileceği ifade edildi.

6 Ekim'de gerçekleşecek söz konusu olayın, en son 2003 yılında gerçekleştiği belirtildi. Mars'ın dünyaya bir sonraki yakın konumunun ise 2035 yılında gerçekleşeceği düşünülüyor.