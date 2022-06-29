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Teknoloji NASA duyurdu! Ay’ın yörüngesine fırlatıldı
Teknoloji

NASA duyurdu! Ay’ın yörüngesine fırlatıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, gelecekteki uzay istasyonu yörüngesini test etmek için havalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 18:08:00 -
NASA duyurdu! Ay’ın yörüngesine fırlatıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, gelecekteki uzay istasyonu yörüngesini test etmek için havalandı.

NASA’nın internet sitesine göre, roket, dün Yeni Zelanda’nın Mahia Yarımadası’ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1’den fırlatıldı.

Rocket Lab Photon uydu platformunun taşıdığı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE’un yaklaşık 25 kilogram olduğu bildirildi.

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.

CAPSTONE’un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az altı ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.

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