NASA doğruladı! Uzayda film çekecekler

ABD'li aktör Tom Cruise’un uzayda bir filmi çekmeyi planladığına dair çıkan haberlerin ardından NASA ve Space X’in CEO’su Elon Musk’tan konuya ilişkin açıklamalar geldi.



Uzayda çekilmesi planlanan filmle ilgili Cruise'la temas halinde olduklarını doğrulayan NASA Başkanı Jim Bridenstine, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"NASA, uzay istasyonunda çekilecek film için Tom Cruise’la çalışma konusunda çok heyecanlı. NASA’nın iddialı planlarını gerçeğe dönüştürmek için yeni nesil mühendislere ve bilim insanlarına ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var.

"Deadline dergisi, ünlü aktör Tom Cruise'un Elon Musk'ın ve NASA işbirliğiyle uzayda bir aksiyon filmi çekmeyi planladığını açıklamıştı.

Musk: Çok eğlenceli olmalı

Bridenstine, çekilmesi halinde bir ilk olma özelliğine haiz olacak filmle ilgili daha fazla detay vermezken, söz konusu işbirliğinin diğer ismi Musk ise, NASA Başkanı’na yanıt verdi.

Kesin bir şekilde haberi doğrulamayan Musk, yanıtında, “Çok eğlenceli olmalı!” diye yazdı.Deadline dergisinin haberinde projenin daha ilk aşamalarında olduğu ve filmin ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible) serisinin bir devamı olmayacağı da belirtilmişti.

Cruise tarafından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.