0553 313 94 23

NASA depremin ses kaydını yayınladı!

NASA, Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş ses kaydını yayınladı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:55

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine 'güçlü deprem adayı' gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.

Geçen kasım ayında Kızıl Gezegen'e inen InSight, ilk sismik yer sarsıntısını nisan ayında kaydetmişti. Bilim adamları, Mars'taki depremleri inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Euronews’in haberine göre Mars'ın jeolojik açıdan Dünya kadar aktif olmadığı ve Ay gibi tektonik plakaları bulunmadığı ifade ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 18:55
  1. NASA
  2. Mars
  3. InSight
  4. depremler
  5. son dakika İstanbul depremi
  6. İstanbul depremi
  7. Kızıl Gezegen
  8. Euronews
  9. Ay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach maçına hazır
    1. Medipol Başakşehir, Borussia..
    2. 15 ayda Kur'an'ı ezberledi! 13 mahkuma..
    3. Diyet tavuklu salata nasıl yapılır?..
    4. Hücre evinde öldürülen teröristlerin..
    5. AK Parti’den 50+1 açıklaması!
    6. Başakşehir Borussia Mönchengladbach..
    7. Üzüm suyunun faydaları nelerdir? Evde..
    8. Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat..
    9. NASA depremin ses kaydını yayınladı!
    10. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare..
    11. UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat..
    12. Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman..
    13. Denizli’de kuduz paniği!
    14. Fırında yoğurt mayalama süresi ne..
    15. Fırında yoğurt mayalamanın püf noktaları
    16. Kritik görüşme sonrası Temel..
    17. Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa..
    18. Boy uzamasına fayda sağlayan..
    19. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli..
    20. Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta..
    21. Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    22. İŞKUR TYP kura sonucu nasıl sorgulanır?
    23. Keşmir’den korkutan açıklama! ‘Kirli..
    24. Beykoz'da korkutan orman yangını
    25. Kararın ardından AB'den tehdit!
    26. iPhone 11 Türkiye çıkış tarihi
    27. Araç sahiplerine güzel haber! 14 kuruş..
    28. Fenerbahçe'den 'itiraz' açıklaması!
    29. İYİ Partili Aytun Çıray'dan 50+1..
    30. Hamilelikte bit ilacı kullanılır mı?..
    CHP'li başkan görevden alındı
    CHP'li başkan görevden alındı
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı