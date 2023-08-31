NASA canlı yayınladı… Dehşet anları kamerada

Florida’da etkili olan Idalia Kasırgası sebebiyle 3. Derece alarm ilan edildi.

ABD'yi etkisi altına alan Idalia Kasırgası Florida eyaletinin kuzeyinde Big Bend olarak bilinen, eyaletin Meksika Körfezi'nin kuzeyindeki kesiminin Florida Yarımadası'na doğru kıvrıldığı bölgesinde karaya vurdu. Idalia’nın şiddeti bu sabah erken saatlerde bir süre Kategori 4’e yükseldikten sonra Kategori 3’e indirildi. Florida’nın Meksika Körfezi kıyıları boyunca birçok yerleşim birimi su baskınına maruz kaldı. Caddeler, evler ve motorlu araçlar sular altında kalırken ağaçlar devrildi, sahil kasabalarının marinalarında demirli çok sayıda tekne zarar gördü. Eyalette 263 bin haneye elektrik verilemiyor.

'KENDİNİZİ KORUMAYA ALIN'

Saatte 150 kilometre rüzgar hızıyla halen kasırga şiddetinde olan ve yerel saatle 11.00 sularında Georgia eyaletine ulaşan Idalia’nın meteoroloji yetkililerine göre gece geç saatlerden itibaren tropik fırtına olarak Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde şiddetli yağışa neden olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Florida Valisi Ron DeSantis, bu sabah düzenlediği basın toplantısında kasırganın vuracağı bölgelerde yaşayanlara seslenerek, ”Şu aşamada aptalca şeyler yaparak hayatınızı tehlikeye atmayın. Bu güçlü bir kasırga. Eğer iç mekandaysanız kasırga üzerinizden geçene kadar bulunduğunuz yerde kendinizi korumaya alın” dedi.

ÜST ÜSTE ACİL DURUMLAR

Florida'daki tahliyeleri hızlandırmak amacıyla otoyol ücretleri kaldırıldı, evlerini terk edenler için barınaklar açıldı. 30 binden fazla elektrik işçisi kasırga sonrasında meydana gelecek elektrik kesintilerini en kısa zamanda gidermek için hazırlık yaparken 5 bin 500 Ulusal Muhafız teyakkuza geçti.

Tampa kentinin kuzeybatısındaki sahil kasabası Tarpon Springs'de bir hastane, kasırga nedeniyle denizin 2 metreden fazla kabarabileceği olasılığına karşı 60 hastayı tahliye etti.

Idalia'nın Florida'nın kuzeyindeki Big Bend bölgesinde karaya vurduktan sonra Florida Yarımadası'nı geçmesi, yarın da Georgia eyaletinin güneyine ve Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerine şiddetli yağış getirmesi bekleniyor. Hem Georgia Valisi Brian Kemp hem de Güney Carolina Valisi Henry McMaster eyaletlerinde acil durum ilan etti.

NASA UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDİ

NASA'nın resmi Youtube kanalı üzerinden servis ettiği görüntülerde ise fırtınanın büyüklüğü ve şiddeti gözler önüne serildi. Yetkililer söz konusu karenin kasırganın Florida Körfez Kıyısı'nı vurmasından sadece iki saat sonra çekildiğini söyledi. NASA'nın yayınladığı o anlar kısa sürede hem ABD hem de dünya basınında ses getirdi.