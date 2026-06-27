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İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Sİlivri ilçesinde servis minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'den açıklama geldi.

Silivri'de yol kenarındaki otluk alana devrilen yolcu minibüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

 

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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Yorumlar

Mehmet

Silivri'de meydana gelen trajik minibüs kazası, can kaybına ve yaralanmalara sebep olmuş. Allah'tan rahmet diliyoruz şehit düşen iki vatandaşa, yaralıların acil şifasını da diliyorum. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in hızlı müdahale çağrısı ve görevlilerin acilen olay yerine sevk edilmesi bu zor zamanda moral verici bir haber oldu. Allah ülkemizi, milletimizi ve devletimizi korusun, böyle acı olaylar yaşamayalım inşallah.
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