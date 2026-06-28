Orta Doğu’daki savaş uçuşları etkilemedi! Karadeniz turizmi nefes alacak

İptal edilmeyen uçuşlar, Karadeniz turizmine nefes olacak. Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Doğu Karadeniz’de turizmciler, Orta Doğu’daki savaşın etkilerini iptal edilmeyen slot uçuşları ve başlayacak charter seferleriyle aşmayı hedefliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, savaşa rağmen otellerde yüzde 90 doluluk oranını yakalayacaklarını öngördüklerini söyleyerek, “Savaşa rağmen, kentte ve bölgede güzel bir sezon olacağını ümit ediyor ve bunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.