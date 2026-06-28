Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Samsun Kültür Yolu Festivali’nde sahne bu kez şehrin eşsiz lezzetlerinin oldu. 44 “Lezzet Noktası” kentin zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere ulaştırırken, festival süresince gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi hem yerel işletmelere hem de şehir ekonomisine katkı sağladı. Festival ziyaretçilerinin en çok ilgi gösterdiği tatlar arasında kapalı kıymalı Bafra pidesi, manda peynirli pide, Çarşamba pidesi, Nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma ve kaymaklı lokum öne çıktı.