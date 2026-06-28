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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Samsun Kültür Yolu Festivali’nde sahne bu kez şehrin eşsiz lezzetlerinin oldu. 44 “Lezzet Noktası” kentin zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere ulaştırırken, festival süresince gastronomi duraklarına gösterilen yoğun ilgi hem yerel işletmelere hem de şehir ekonomisine katkı sağladı. Festival ziyaretçilerinin en çok ilgi gösterdiği tatlar arasında kapalı kıymalı Bafra pidesi, manda peynirli pide, Çarşamba pidesi, Nebiyan fasulyesi, manda sütlü dondurma ve kaymaklı lokum öne çıktı.

#1
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Karadeniz’in lezzet başkenti olma yolunda ilerleyen Samsun, festival boyunca damaklarda unutulmaz izler bıraktı.

#2
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesiyle Samsun’un gastronomi zenginliği ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Danışma Kurulu tarafından belirlenen 44 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü görünür kılarken, Samsun’u gastronomi turizminin önemli destinasyonlarından biri olarak öne çıkarıyor.

#3
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas mutfaklarının izlerini taşıyan Samsun mutfağı, festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle ziyaretçilerle buluştu.

#4
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Araştırmacı yazar ve TV sunucusu Adnan Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Samsun’un zengin mutfak kültürüne dikkat çekildi. Şef Adnan Şahin, darplı pilav, kastri, sırık kebabı ve bölgenin zengin ot kültürünün Samsun mutfağının öne çıkan değerleri arasında yer aldığını belirterek, Lezzet Noktası uygulamasının şehirlerin gastronomik mirasını görünür kılmak adına önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

#5
Foto - Samsun Kültür Yolu Festivali'nde lezzet şöleni... Bafra pidesi, Nebiyan Fasulyesi...

Festivalin gastronomi şeflerinden Deniz Şahin ve Duran Özdemir de Samsun’un deniz ve kara mutfağını bir araya getiren zengin gastronomi kültürüne dikkat çekerek, Nebiyan fasulyesi, Çarşamba pidesi ve levrek çıtlama gibi yöresel lezzetlerin kentin gastronomi turizmi açısından önemli değerler taşıdığını vurguladı.

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