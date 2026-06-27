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Dünya Asya'da kanlı karargah baskını! Canlı bomba araçla kapıya daldı, çıkan feci çatışmada çok sayıda ölü var!
Dünya

Asya'da kanlı karargah baskını! Canlı bomba araçla kapıya daldı, çıkan feci çatışmada çok sayıda ölü var!

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Asya'da kanlı karargah baskını! Canlı bomba araçla kapıya daldı, çıkan feci çatışmada çok sayıda ölü var!

Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı liman kenti Karaçi’de, yarı askeri güvenlik güçlerine ait stratejik bir karargah ağır silahlı teröristlerin hain saldırısına uğradı. Gece saatlerinde teröristlerin içinde bulunduğu bomba yüklü bir aracın, karargahın ana giriş kapısına ve dış güvenlik bariyerine feci şekilde çarpmasıyla başlayan olay, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi.

Pakistan’ın Karaçi kentindeki yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha yönelik saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha yönelik silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra buradaki güvenlik güçeriyle silahlı çatışmaya girdiği kaydedildi. Saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesi doğrultusunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sindh eyaletinden yetkililer, olayın ilk anlarında patlama meydana gelip gelmediğinin netlik kazanmadığını ancak, saldırganların araçlarıyla karargahın ana giriş kapısına çarptığını söyledi. Bölgede "temizlik operasyonunun" sürdüğü bildirilirken, olay yerinin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı açıklandı.

Polis görevlileri, çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırının ardından olay yeri çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma sürüyor. 

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Yorumlar

Mehmet

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki yarı askeri karargahına yönelik saldırı ülkemizi de derinden üzdü. 3 kahraman güvenlik görevlisinin şehit düşmesi, terörizmin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hain saldırıda etkisiz hale getirilen 4 saldırganın kimliği ve motive edici sebepleri araştırılmalı, uluslararası örgütlerin bu tür eylemlerde rolü mutlaka aydınlatılmalıdır. Allah şehitlerimizin ruhlarına şifa versin, yaralılarımızın acil şifalarla iyileşmesini diliyorum. Pakistan'ın terörle mücadelede gösterdiği çabaları takdir ediyoruz, ülkelerimizin arasındaki bağ dayanışma ve kardeşlik üzerine kurulu olmalıdır.

Mustafa

Saldırganlar Afganlılar. Afganistan da kardeş Müslüman ülke. Ona ne diyelim. Hangisi daha iyi Müslüman tartışmasını mı açacağız şimdi? Afganistan şeriat kanunlarını uyguluyor. Toplumuna sahip çıkmak istiyor.
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