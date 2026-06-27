Katil Netanyahu'dan harita üzerinde küstah şov! Siyonist lider Lübnan anlaşmasının ardından tehditler savurdu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile varılan çerçeve anlaşmaya göre, İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen iki pilot bölgeyi harita üzerinden gösterdi.

Netanyahu, anlaşmanın ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, ülkede işgali devam ettireceklerini belirterek, İran'ın buna karşı herhangi bir adımında güç kullanarak karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun tavsiyesi üzerine, İsrail ve Lübnan'ın, "sarı hat" olarak adlandırılan alanın ötesinde, fakat işgal altında olan iki pilot bölge belirlediğini savunan Netanyahu, İsrail ordusunun çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı söz konusu iki bölgeyi harita üzerinden gösterdi.

Netanyahu, "herhangi bir ihlale" karşılık verecekleri tehdidinde bulunarak İsrail ordusunun Beaufort (Şakif) ve Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdüreceğini vurguladı.

Lübnan'da "tehdit" durumunda saldırı düzenleyeceklerini savunan Netanyahu, İran'dan herhangi bir saldırı gelmesi durumunda ise sert bir şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu, "İran'da gösteriler var ve rejimin düşeceğine inanıyorum." diyerek Tahran yönetiminin devrilebileceğini iddia etti.

Dış ve iç politikadaki diğer konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsrail Başbakanı, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını desteklediğini söyledi.

Netanyahu, sonbaharda yapılması beklenen seçimler öncesinde ilkelerini benimseyen herkesin katılabileceği geniş bir ulusal hükümet kurmakla ilgilendiğini ileri sürdü.

İsrail'de zorunlu askerliği reddeden ve uzun süredir protestolar düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) durumuna da değinen Netanyahu, Tevrat okulu (yeşiva) öğrencilerinin asker kaçağı oldukları gerekçesiyle tutuklanmalarının sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, "Bu, tam tersi bir sonuca yol açıyor." dedi.​​​​​​​