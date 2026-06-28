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Spor
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Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

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Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

Türkiye'nin veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar belli oldu.

#1
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

İşte 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna katılmayı garantileyen ülkeler:

#2
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

1- MEKSİKA | 9 PUAN | A GRUBU

#3
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

2 - GÜNEY AFRİKA | 4 PUAN | A GRUBU

#4
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

3 - İSVİÇRE | 7 PUAN | B GRUBU

#5
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

4 - KANADA | 4 PUAN | B GRUBU

#6
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

5- BOSNA HERSEK | 4 PUAN - AVERAJ | B GRUBU

#7
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

6 - BREZİLYA | 7 PUAN | C GRUBU

#8
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

7- FAS | 7 PUAN | C GRUBU

#9
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

8- ABD | 6 PUAN | D GRUBU

#10
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

9- AVUSTRALYA | 4 PUAN (AVERAJLA) | D GRUBU

#11
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

10- PARAGUAY | 4 PUAN - AVERAJ | D GRUBU

#12
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

11 - ALMANYA | 6 PUAN | E GRUBU

#13
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

12- FİLDİŞİ SAHİLİ | 6 PUAN | E GRUBU

#14
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

13- EKVADOR | 4 PUAN | E GRUBU

#15
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

14- HOLLANDA | 7 PUAN | F GRUBU

#16
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

15- JAPONYA | 5 PUAN | F GRUBU

#17
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

16- İSVEÇ | 4 PUAN | F GRUBU

#18
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

17- BELÇİKA | 5 PUAN | G GRUBU

#19
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

18- MISIR | 5 PUAN | G GRUBU

#20
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

19- İSPANYA | 7 PUAN | H GRUBU

#21
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

20- YEŞİL BURUN ADALARI | 3 PUAN | H GRUBU

#22
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

21- FRANSA | 9 PUAN | I GRUBU

#23
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

22- NORVEÇ | 6 PUAN | I GRUBU

#24
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

23- SENEGAL | 3 PUAN | I GRUBU

#25
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

24- ARJANTİN | 6 PUAN | J GRUBU

#26
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

25- AVUSTURYA | 4 PUAN (AVERAJLA) | J GRUBU

#27
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

26- CEZAYİR | 4 PUAN | J GRUBU

#28
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

27- KOLOMBİYA | 6 PUAN | K GRUBU

#29
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

28- PORTEKİZ | 5 PUAN | K GRUBU

#30
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

29- DEMOKRATİK KONGO | 4 PUAN | K GRUBU

#31
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

30- İNGİLTERE | 7 PUAN | L GRUBU

#32
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

31- HIRVATİSTAN | 6 PUAN | L GRUBU

#33
Foto - Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!

32- GANA | 4 PUAN | L GRUBU

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