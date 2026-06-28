Türkiye iki maçta havlu atmıştı: İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar!
Türkiye'nin veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar belli oldu.
İşte 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna katılmayı garantileyen ülkeler:
1- MEKSİKA | 9 PUAN | A GRUBU
2 - GÜNEY AFRİKA | 4 PUAN | A GRUBU
3 - İSVİÇRE | 7 PUAN | B GRUBU
4 - KANADA | 4 PUAN | B GRUBU
5- BOSNA HERSEK | 4 PUAN - AVERAJ | B GRUBU
6 - BREZİLYA | 7 PUAN | C GRUBU
7- FAS | 7 PUAN | C GRUBU
8- ABD | 6 PUAN | D GRUBU
9- AVUSTRALYA | 4 PUAN (AVERAJLA) | D GRUBU
10- PARAGUAY | 4 PUAN - AVERAJ | D GRUBU
11 - ALMANYA | 6 PUAN | E GRUBU
12- FİLDİŞİ SAHİLİ | 6 PUAN | E GRUBU
13- EKVADOR | 4 PUAN | E GRUBU
14- HOLLANDA | 7 PUAN | F GRUBU
15- JAPONYA | 5 PUAN | F GRUBU
16- İSVEÇ | 4 PUAN | F GRUBU
17- BELÇİKA | 5 PUAN | G GRUBU
18- MISIR | 5 PUAN | G GRUBU
19- İSPANYA | 7 PUAN | H GRUBU
20- YEŞİL BURUN ADALARI | 3 PUAN | H GRUBU
21- FRANSA | 9 PUAN | I GRUBU
22- NORVEÇ | 6 PUAN | I GRUBU
23- SENEGAL | 3 PUAN | I GRUBU
24- ARJANTİN | 6 PUAN | J GRUBU
25- AVUSTURYA | 4 PUAN (AVERAJLA) | J GRUBU
26- CEZAYİR | 4 PUAN | J GRUBU
27- KOLOMBİYA | 6 PUAN | K GRUBU
28- PORTEKİZ | 5 PUAN | K GRUBU
29- DEMOKRATİK KONGO | 4 PUAN | K GRUBU
30- İNGİLTERE | 7 PUAN | L GRUBU
31- HIRVATİSTAN | 6 PUAN | L GRUBU
32- GANA | 4 PUAN | L GRUBU
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23