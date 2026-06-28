İstanbul’u bırakıp Bodrum’da üretime başladı! 16 bin saksıdan dünyaya açılan yolculuk

Pandemiyle birlikte Bodrum'a yerleştiklerini ve o dönemden beri yaban mersini yetiştiriciliği yaptıklarını ifade eden Kerem San, "Bu arazilerde katma değerli neler yapabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Her tarafta buğday, mısır tarlaları vardı. Bizim tarlamızda da senelerce buğday ve mısır üretilmiş, senelerce kiralanmış. Biz de hem ihracat potansiyeli olan hem iç pazarda kıymetli bir ürün olan ve de büyüme pazarı da giderecek artacak olduğuna inandığımız yaban mersini üretmeye karar verdik. Yaban mersini bu bölgede hiç yok ve üretilmemiş. Buranın toprağı da yaban mersini üretimine uygun değil. Hatta suyumuz da uygun değil. Biz de topraksız tarım şeklinde saksılar içerisinde kendi özel karışımımızla yetiştiriyoruz. Suyumuzu ters ozmos siteminden geçirip iyice temizleyip ondan sonra gübreleyerek veriyoruz. Akıllı bir otomasyon sistemimiz var. Biz buradan bitkilere verilecek olan su ve gübreyi damla sistemiyle ulaştırıyoruz" diye konuştu.