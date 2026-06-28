İstanbul’u bırakıp Bodrum’da üretime başladı! 16 bin saksıdan dünyaya açılan yolculuk

Yaklaşık 16 bin saksı üzerinden üretim yaptıklarını ifade eden San, "Yaban mersinini 1 yaşında aldık. Sonra geliştikçe saksı içerisinde büyüdükçe rekoltesi de ona bağlı olarak artıyor. İlk etapta yarım kilo verdi, sonra sırasıyla 1, 1,5-2 kiloları görmeye başladı. Açıkta yetiştiricilik yapıyoruz. Bunun da kendine göre birtakım riskleri var. Zaman zaman aşırı yağmurlar oluyor, aşırı soğuklar oluyor. Bütün bunlara rağmen ortalama saksı başı 1,5-2 kilogram görüyoruz, önümüzdeki seneler de her şey iyi giderse belki 3-4 kiloları inşallah görme ihtimalimiz var. Burası 43 dönüm, yaklaşık 32 dönüm alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Yaklaşık 16 bin saksımız var. 20 ila 30 ton arasında bir rekoltemiz oluyor. Zor bir kış olursa daha az, uygun bir kış olursa daha fazla verim oluyor" ifadelerini kullandı.