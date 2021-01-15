NASA bomba bir duyuru yapabilir! Flaş gelişme...

NASA'nın Perseverance isimli keşif aracını hatırladınız mı? Bazı sebeplerden dolayı Perseverance'ın fırlatılışı ertelenmişti ve ama 30 Temmuz'da Mars'a doğru yola çıktı. Aradan aylar geçti ve sonunda Perseverance'ın Mars'a inişi için geri sayım da başladı.

Perseverance'ın 18 Şubat'ta Jezero Krateri'nin içine inmesi planlanıyor. Burada ilginç bir nokta daha var. Perseverance'ın inişi sismik sinyaller üretecek. NASA'nın Mars'ta bulunan InSight keşif aracı bu sinyalleri 3200 km'den tespit etmeye çalışacak. Eğer bu durum gerçekleşirse bir ilke imza atılacak. Çünkü InSight ekip üyeleri daha önce hiçbir uzay aracının inişini bu şekilde belirlemediklerini söyledi.

InSight, 2018'de Mars'ın Elysium Planitia bölgesine başarılı bir şekilde indi. İniş yaptığı bölgeye sismograf ve ısı sondası yerleştirdi. İnişinden bu yana yüzlerce sarsıntıyı tespit etti. Aslında temel görevi Mars'ın iç yapısını araştırmak.

Bununla birlikte InSight ekip üyesinden bir kişi yaptığı açıklamada, "Sismik bir kaynağın nerede, nasıl olduğunu bulmak için Dünya'da birçok istasyon bulunuyor. Bu şekilde sarsıntılar tespit edilebiliyor. Ancak Mars'ta ise tek bir istasyon var" dedi.

Tüm zorluklara rağmen Perseverance'ın inişi InSight ekibi için büyük bir fırsat. Bir çarpmanın oluşturduğu sismik veriler, bilim insanlarına birçok detay sunabilir.

Perseverance neler yapacak?

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapacak.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de içeriğinde barındırıyor.