NASA 8 ay karantinaya girecek elemanlar arıyor

İlk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdüren NASA, 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. NASA’nın bu deneye kabul edilecek kişilere ödenecek maaşları henüz açıklamasa da aranan kriterleri duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte gezegenimizin dört bir yanında milyonlarca insan karantina ve izole yaşam tarzını deneyimlemek zorunda kaldı. Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede görülen salgın sonrası ortaya çıkan bu ‘yeni normal’ sonrası NASA da benzer bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fox News’ta yer alan habere göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor.

NASA bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya’da bir tesiste 8 ay geçireceğini açıkladı.

Resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor.

NASA’dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor.

NASA’nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar. Ancak NASA henüz bu projede yer alacak kişilere ödenecek maaşı açıklamadı.