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Narlıdereli kadınlara ‘kooperatif’ müjdesi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, ihtiyaç sahibi yüzlerce kadının el emeği göz nuru ile üreteceği ve bunları satarak aile ekonomisine katkıda bulunacağı Üretici Kadın Kooperatifi’ni kuruldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
Narlıdereli kadınlara ‘kooperatif’ müjdesi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, ihtiyaç sahibi yüzlerce kadının el emeği göz nuru ile üreteceği ve bunları satarak aile ekonomisine katkıda bulunacağı Üretici Kadın Kooperatifi’ni kuruldu. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Yaşamın her alanında yanımızda olan kadınlarımızı üretime teşvik edeceğiz ve aile ekonomilerine katkı sağlayacağız" dedi.


Narlıdereli kadınlara yönelik yatırım politikalarına hız veren Narlıdere Belediyesi, Üretici Kadın Kooperatifi kurdu. 2’nci İnönü Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal Tesisleri’nde faaliyet gösterecek olan kooperatif, coşkulu bir törenle açıldı. Açılışta, Narlıdere Belediyesi’nin trio grubu müzik dinletisi sundu, ikramlar yapıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve beraberindekiler; seramik, gıda ve tekstil atölyelerini gezdi.


Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kadına değer vermenin sözle olmayacağını ifade ederek, "Yılda bir kere karanfil vermekle de olmaz. Kadınlarımızı topluma kazandırabiliyorsak, sosyal yaşamda onlara da yer veriyorsak, şiddeti durdurduysak ve kadınlarımızı üretime sokabiliyorsak işte o zaman kadına değer vermiş oluruz. Biz bunu yapmak istiyoruz. Yaşamın her alanında yanımızda olan kadınlarımızı üretime teşvik etmek, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlamak bizler için vazgeçilmez bir görev" diye konuştu.


Açılışa ayrıca; Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, İYİ Parti İlçe Başkanı Derya Türkgülü, meclis üyeleri, muhtarlar, eski Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi Lütfiye Karakayalı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce kadın katıldı.


Kooperatifteki üretim sürecine ihtiyaç sahibi onlarca kadınların katılacağı ifade edildi. Narlıdereli kadınların, aldıkları eğitimlerin ardından üretecekleri el emeği göz nuru eserleri satarak aile ekonomisine de katkı sağlayacağı dile getirilirken, ilçedeki pazar yerinde ve çeşitli noktalarda el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak. Kooperatif üyesi kadınlar, eğitimler sayesinde istedikleri alanlarda uzmanlaşma imkanı da bulacak. Anahtarlık, biblo, takı, mum, sabun, tekstil eşyaları, nikah şekeri gibi el işi ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatifte, Narlıdere’nin simge yapı ve ürünleri de markalaştırılacak.


Narlıdere Belediyesinin, kooperatif çalışmalarının her aşamasında destekçi olmayı sürdüreceği, belediyenin hediyelik ürünlerini de kooperatiften satın alacağı açıklandı. Kooperatifte, denetimli gıda üretiminin gerçekleştirileceği, kooperatif bünyesinde belirli sürelerde açılacak olan kurslara kayıt olmak isteyenlerin, 238 8743 numaralı telefondan ve Narlıdere Belediyesinin 5’inci katındaki iletişim ofisinden bilgi alabileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
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