Narkotik polisinden zehir tacirine drone’lu baskın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirildi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kilo uyuşturucu ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirildi. Drone ile izlenen şüpheli narkotik polisinin ani baskınıyla suçüstü yakalandı.



Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren narkotik timleri Samet O. (25) isimli şahsı takibe aldı. Drone ile izlenen şüpheli narkotik polisinin ani baskınıyla suçüstü yakalandı. Üzerinde 1 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda kesime hazır esrar ele geçirilen satıcı gözaltına alındı. Samet O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.