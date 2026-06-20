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Yerel Narkotik polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu
Yerel

Narkotik polisinden film gibi uyuşturucu operasyonu

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Adana’da narkotik polisinin durdurduğu tırda 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü H.H.’nin (45) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı tırı takibe aldı. Narkotik polisleri, belirlenen noktada tırın önünü keserek aracı durdurdu. Sürücü H.H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken, araçta yapılan aramada 408 bin 235 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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