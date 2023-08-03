Narkotik polisi meslektaşlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi
Afyonkarahisar’da narkotik polisi meslektaşlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verdi.
Eğitim çalışması İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı toplantında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele yapılması gerekenleri anlattı. Eğitim çalışmasında narkotik polisi meslektaşlarına UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirmede de bulundu.
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