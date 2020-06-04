  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin koltuk ve stepne altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:06:10 -
Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin koltuk ve stepne altında uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı ekipler, şehirler arası geçiş güzergahlarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Diyarbakır yolunda durdurulan şüpheli bir otomobile narkotik köpeği tepki verdi. Otomobil detaylı incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Köpeğin tepki verdiği aracın sürücü koltuğu ve bagajda stepne altlarına zulalanmış 2 paket halinde 603 gram toz esrar ele geçirildi.


Araçta bulunan şüpheliler E.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı