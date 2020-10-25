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Aktüel Narkotiğin hassas burnu "Çayra" emekli oldu
Aktüel

Narkotiğin hassas burnu "Çayra" emekli oldu

Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce narkotik operasyonuna katılan 14 yaşındaki "Çayra" emekliye ayrıldı - Köpeğin eğitmeni Abdullah Kurt: - "2 yıldan beri emekli olacaktı ama performansından bir şey kaybetmeyince devam etmişti. Aileme ayırdığım kadar ona da zaman ayırdım. Çünkü o aile bireyi gibiydi benim için"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:12:28 -
Narkotiğin hassas burnu "Çayra" emekli oldu

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da 12 yıldır polis ekipleriyle uyuşturucu operasyonlarına katılan 14 yaşındaki narkotik köpeği "Çayra", görevini genç köpek Tina'ya devretti.

Yaşıtları 10 yaşına geldiğinde emekli olmasına rağmen 14 yaşına kadar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çayra, vücut fonksiyonlarının zayıflaması üzerine emekliye ayrıldı.

Belçika Malinois cinsi köpeğin emekliye ayrılmasından dolayı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Çayra'yı deniz kenarına götürdü.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyda denize giren Çayra, kendisi için hazırlanan şemsiyenin altında şezlonga uzanıp güneşlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu emeklilik kutlamasında Çayra'nın polis yeleği de masanın üzerine bırakıldı.

- "Ödülü hak etti"

Köpeğin eğitmeni Abdullah Kurt, AA muhabirine Çayra ile 7 yıldır çalıştığını, onunla iş arkadaşlığından öte "baba-evlat" gibi olduğunu belirterek, emekli olacağı için çok üzüldüğünü söyledi.

Çayra'nın yaklaşık bin operasyona katıldığını, 2018 yılında Didim'de 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda da kilit görev üstlendiğini ifade eden Kurt, çok hassas bir burnu olan köpeğin yıllarca narkotik ekiplerine güven verdiğini dile getirdi.

Kurt, Çayra'nın üstlendiği kritik görevi, bir süredir birlikte görev yaptıkları 2 yaşındaki Tina'nın devralacağını kaydederek, "2 yıldan beri emekli olacaktı ama performansından bir şey kaybetmeyince devam etmişti. En büyük özelliği zula tabir edilen yerlerdeki maddeleri kolayca bulabilmesidir. Yangın tüpü, hoparlör gibi yerlere saklanan uyuşturucuları çok rahat buluyordu." dedi.

Çayra'nın bundan sonraki bakımlarını kendisinin üstleneceğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Haliyle duygusal bir bağ oluştu. Aileme ayırdığım zaman kadar ona da zaman ayırdım. Çünkü o aile bireyi gibiydi benim için. İş için ayrılmak zor olacak ama ben normal hayatımda da ona bakmaya devam edeceğim. Ölünceye kadar Çayra'ya bakmayı düşünüyorum. Her ne kadar duygusal olarak zorluk yaşasak da bir yerde bırakmamız gerekiyordu. Bugün de Çayra'yı denize getirdik. Çünkü o ödülü çoktan hak etti."


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