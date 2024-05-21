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Gündem ‘NARKOÇELİK-18’ operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Gündem

‘NARKOÇELİK-18’ operasyonlarında 1 ton uyuşturucu ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 09:57:16 - 2024-05-21 09:57:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zehir tacirlerine yönelik ‘NARKOÇELİK-18’ operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zehir tacirlerine yönelik ‘NARKOÇELİK-18’ operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonun ardından şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.”

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