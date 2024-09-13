Narin’in ölümü sonrası "yuh" dedirten sözler! Gerçekten rezilsiniz, hakikaten aşağılıksınız

Serdar Arseven, Narin cinayetinin medya ve politikaya alet edilmesini eleştirdi. Arseven, cinayetin magazinleştirilerek reyting malzemesi yapıldığını ve toplumu yanıltan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti. İmam ve diğer suçlamaların asılsız olduğunu ifade eden Arseven, adaletin doğru bilgi ve süreçle sağlanması gerektiğini vurguladı. Milat gazetesi yazarı Arseven, medya ve kamuoyunun gerçekleri saptırmaması gerektiğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Narin bebek cinayeti de magazinleştirildi! Ve dahası, politikaya alet edildi. Takip ediyorsunuzdur; “bir kısım medya”, hepimizin derinden etkilendiği cinayetin üzerinde nasıl da tepindi, tepinmekte!

Bazı “çok takipçili” hesaplarda -af edersiniz- “Filanca ile falanca yattı, çocuk da bunu görünce öldürüldü! Hatta çocuk filancadan olabilir!” yollu cümleleri bile gördük.

DNA testi sonucu bunları yalanladı ama, o zamana kadar nice pislik yapılmış oldu paylaşımların altında

Ne rezil yazılar, ne bölücü lâflar!..

Cinayeti işleyen her kimse, ya da kimlerse en ağır şekilde cezalandırılsın.

Medya da, haberleri vermekle yetinsin!..

İhtimaller üzerinden, ortalığı iyice karıştırmasın!..

Gerçek failin ya da faillerin ortaya çıkmama ihtimali var mı?

Yok!..

Yok ama, ortada reyting yarışı var.

“İlk defa bizim kanalda!”

İzleyenlerin en fazla ilgisini çekecek ihtimalleri öne çıkartma yarışı!..

Neler izledik biz;

Ekranlara çıkartılan uzmanlar, “elde bilgi olmamakla birlikte” diyerek, akıllarına gelen her ihtimali sıraladı.

Bu arada, Narin Bebek’in cesedini bulmak için büyük çaba sarf eden görevlilere yüklenen bol reytingli yazarlar çıktı!

“Köyün deresine bile doğru dürüst bakılmamış” dendi ve buradan Jandarma hedef alındı.

Oraların didik didik arandığına dair görüntüler elde.

Olay yerindeki muhabirler, geceli gündüzlü arama çalışmalarının ne denli titizlikle yürütüldüğünü anlatıyor, arama çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne dair ayrıntılı bilgiler veriliyor ama, birilerinin amacı başka!..

Siyasi görüşünü beğenmediklerine “kılıç çektirtenleri” canla başla savunanlardan bazıları, Narin Bebek’i bulmak için canla başla mücadele eden görevlilerimizi, askerlerimizi hedef alıyor!

Medya bir âlem;

Birileri de çıkmış, sözde Narin’in katledilmesinden duydukları acıyı göstermek için, “çığlık show” yapıyor!

Hem de nerede!

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İş iyice magazinleştirildi, çamura bulandı, buraya kadarı böyle.

Bir de, 28 Şubat’ta hedef alınan değerleri vurmak için kullanma boyutu var.

Neymiş, Küçük Narin Kur’an Kursu’ndan çıkmış…

Öyleyse!

Bütün Kur’an kursları ve bütün İmam Hatipler kapatılmalıymış!

Yuh!

Öyleyse…

Bu “pis” ifadeler gazetelerden, sosyal medyadan çıkıyor ya!

O zaman bütün gazeteleri ve sosyal medya adreslerini kapatalım!

Ne kafadır bu kafa!

Hatırlarsınız; birileri ilk anda İmam’ı suçlamıştı Narin Bebek’in “kaybolması”ndan dolayı!

İmam ya, olağan şüpheli!..

Narin Bebek’in katledilmesi umurlarında mı, bunların!..

Gazze’de binlerce bebek hunharca katledildi, katlediliyor malûm…

Soykırımcı Siyonistlere tepki gösterdiklerini gördünüz mü bunların!..

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Bir de, işlerin partiye pırtıya dökülmesi var!

Daha ilk günlerden, filanca falanca partileri hedef alarak, bu işten “politik rant” elde etme çabası dikkat çekmedi mi?

Yok, oradan hangi partilere oy çıkmış!

Böyle saçma şey mi olur!

Yani, benim “Tabela Partisi” bir köyden tulum çıkartsa ve orada bir müessif olay meydana gelse, bu Tabela Partisi’nin işi mi olacak?

Böyle saçma sapan yorumlarla, iktidar partisi ve daha çok da Cumhur İttifakı’ndaki Hüda-Par hedef alınınca…

Onlara destek verenlerden bir kısmı da, reaksiyon olarak başka partileri suçladı!.

Ortada bir cinayet var, bir masumun katli var.

Kimi reyting şehvetiyle, kimi de birilerini saçma sapan yorumlarla vurma şehvetiyle hareket ediyor!

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Ne yazık ki en büyük acılar bile birleştiremiyor bizi.

Hatırlayın, “asrın felâketi” olarak tarihe geçen 6 Şubat depreminin hemen ardından, milyonlar acının, yokluğun tam ortasındayken…

Ne pislikler yapılmıştı.

Arama kurtarma ekipleri ne iğrenç yalanlarla yanıltılmış, yıkıntıların altında yardım eli bekleyen kaç masumun hayatlarının kaybetmesine sebep olunmuştu!..

Olunmuştu da, ne olmuştu?

Hiç, yapan ne yaptıysa yanına “kâr” kalmıştı!

Ah adalet!..

“Narin Bebek’i katleden, ağırlaştırılmış müebbet alsa da, en fazla kaç yıl yatar!”

En fazla otuz altı yıl, onun da şusu, busu var!..

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Biz, “İdam cezası gelsin!” diyoruz ya… Karşı çıkanlara bakın;

Minik Narin’in katlini “politikaya alet edenleri” göreceksiniz!..

Minik Narin’i katledenler, bir süre sonra ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşsınlar istiyorlar, resmen!

“Kısasta hayat vardır, umulur ki, sakınırsınız!” hükmüne de, sonuna kadar karşılar!"