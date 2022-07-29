Narın faydaları nelerdir, hangi vitaminler var? Günlük K vitamini ihtiyacının karşılıyor!

Eğer kemiklerinizi güçlendirmeye ihtiyacınız bulunuyorsa, kemik erimesi veya çeşitli hasar riski ile karşı karşıyaysanız özellikle bir sebze, aradığınız desteği sunabilir. Beslenme Uzmanı Laura Burak, kemikler için en faydalı yeşil yapraklı sebzenin "kale" olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor. Diyetisyenlerin önerileri arasında tüm yeşil yapraklı sebzelerin önemli olsa da özellikle kale adlı besini sıklıkla önerdiğini belirten Burak, yoğun besleyici özelliği ile "süper besin" olarak nitelendiriyor.

Çeşitli sebze reyonlarında ve manavlarda bulabileceğiniz bu sebze, aynı zamanda farklı bir tada sahip. Bu sayede birçok tarifte ve salatada kolaylıkla kullanabilirsiniz. Kale, sadece bir fincanında 100 mg kalsiyum içermesi sayesinde en iyi bitkisel kaynaklardan birine dönüşüyor. Bu nedenle kemik sağlığınızı iyileştirmek ve kemik yapısını güçlendirmek için en iyi sebzelerden biri olarak günlük kalsiyum ihtiyacınızın büyük bölümünü karşılayabiliyor. Kale, zengin kalsiyum miktarının yanı sıra aynı zamanda zengin br K vitamine içeriğine de sahiptir. Böylece bedeninizde kalsiyum miktarını düzenleyebilme kapasitesi yüksektir.

Güçlü kemiklerin en büyük destekçisi K1 vitaminine sahip bu sebze, olası bir K vitamini eksikliğini de önlüyor. Araştırmalar, K vitamini eksikliğine sahip kişilerin daha yüksek osteoporoz (kemik erimesi) riski ve kırılgan kemiklere sahip olma ihtimaliyle karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Bir fincan çiğ kale yemek, ihtiyacınız olan günlük K vitamini %100'ünü karşılayarak günlük tüketimde tek başına önemli bir ihtiyaç sağlar. Fakat pişmiş olarak yemek, bu miktarın 4 katını almanızı sağlayarak bir menüye ekleyebileceğiniz en sağlıklı alternatife dönüşüyor. Tüm bunların yanı sıra bu besleyici yeşil sebze, aynı zamanda biraz "acı" bir tada sahip olarak nitelendiriliyor. Damakta oldukça zengin bir tat bırakan bu sebzeyi tüketmenin farklı yöntemleri de mevcut. Tadını çiğ olarak beğenmediğiniz durumda, baharatlı bir tarife dönüştürerek oldukça lezzetli bir menü olarak tüketebilirsiniz.

Ayrıca kaleyi tüketmenin sayısız yolu bulunuyor. İster bir smoothie tarifine ekleyebilir, sosların bir parçası haline getirebilir veya kale ile omlet hazırlayabilirsiniz. Laura Burak, aynı zamanda kaleyi tüketirken, biraz zeytinyağı, limon suyu, tuz ve biberle birlikte lezzetli bir salata olarak da hazırlayabileceğiniz önerisinde bulunuyor.

Nar içeriğinde potasyum, kalsiyum ve demir minerallerinin yanı sıra A, C vitamini ,K, B vitaminleri ve folik asit de bulunur.

Peki, Narın Faydaları Nelerdir?

Narda ise 7 gram lif ve 3 gram protein olmakla beraber mineral olarak da folat, potasyum vb. bulunmaktadır. Nar C vitamini açısından oldukça zengindir. İçerisinde C vitamini dışında A, K ve B vitaminleri de yer almaktadır. Narda bulunan bu vitaminler ise narın bize sağladığı yararların en büyük yardımcılarıdır.

Bitkilerin yenilebilen kısımları meyve veya sebze olarak adlandırılmaktadır. Meyveler, doygunluk hissi verir ve birçok hastalık riskini azaltır. Aynı zamanda toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Nar da sağlığımız için pek çok fayda sağlamakta olan bu meyvelerden birisidir. Doğal bir kalp ilacı olarak da tanımlanmakta olan nar, kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Kalbi ve damarları kontrol edici özelliği sayesinde de tansiyon üzerinde etkilidir. Kanın akışını düzenler ve damar tıkanıklığını önler.

Ayrıca hücrelerin zarar görmesini ve iltihaplanmasını da engellemesi açısından antioksidan bir besindir. Son yapılan araştırmalara göre ise nar suyunun prostat kanserini önlediği de ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte nar suyunun stresi azalttığı da bilinmektedir. Nar, hafızayı korumada da büyük görev alır böylece Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğu söylenmektedir. Nar neye iyi gelir sorusunun bir diğer cevabı ise sindirim hastalıklarının gelişmesinde engelleyici bir rolde bulunmasıdır. Bağırsaktaki iltihaplanmaları azaltır ve birçok bağırsak hastalığına karşı faydalıdır.

Her gün 1 bardak nar suyu içmeye başladığınızda kan basıncınız dengelenmeye başlıyor

Nar meyvesinin sıkılmasıyla elde edilen doğal nar suyunu her gün 1 bardak içmeye başladığınızda öncelikle kan basıncınız dengelenmeye başlıyor. Tansiyon olarak da bildiğimiz kan basıncının dengelenmesiyse uzun vadede sizi özellikle yüksek tansiyon gibi ciddi problemlerden uzak tutuyor. İçeriğindeki yüksek oranda potasyum, C vitamini ve polifenoller sayesinde kan akışının düzenlenmesi sağlayan nar suyu, yüksek tansiyon problemi olanlara özellikler öneriliyor.

Narda Hangi Vitaminler Var?

Meyvelerin günlük hayattaki yerini ve önemini bilmekteyiz. Meyveler bünyesinde pek çok bileşeni bir arada barındırmaktadır. Bu bileşenlerin büyük bir kısmı sudur. Bunun yanında ise vitaminler, lifler, proteinler gibi diğer önemli bileşenleri de içermektedir. Narda ise 7 gram lif ve 3 gram protein olmakla beraber mineral olarak da folat, potasyum vb. bulunmaktadır. Nar C vitamini açısından oldukça zengindir. İçerisinde C vitamini dışında A, K ve B vitaminleri de yer almaktadır. Narda bulunan bu vitaminler ise narın bize sağladığı yararların en büyük yardımcılarıdır.

Yapılan araştırmalar birçok meyve ve sebzenin faydalı olduğu organa şekil olarak da benzediğini ortaya çıkardı. Üstelik benzedikleri organlarla ilgili ilginç tesadüfleri de var bu yiyeceklerin. Meyve ve sebzelerin şekil olarak benzediği organlara nasıl etki ettiğini ve sağladığı yararları sizler için derledik. İşte Meyve ve sebzelerin benzediği organlar...

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